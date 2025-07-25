Тела погибших извлекли из-под обломков потерпевшего крушение Ан-24

Следственный комитет сообщил о полной гибели всех пассажиров и членов экипажа, не уточняя общее число жертв. Орлов, объявивший трехдневный траур, уточнил, что катастрофа унесла жизни 48 человек, включая пятерых сотрудников РЖД.