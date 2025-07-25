Тела погибших извлекли из-под обломков потерпевшего крушение Ан-24
Спасатели и следователи завершили извлечение тел погибших из-под обломков самолета Ан-24, потерпевшего крушение в Амурской области, сообщило Восточное межрегиональное СУТ СК России.
«Следователями зафиксирована обстановка в момент крушения самолета, установлены самописцы, извлечены тела из-под обломков», – прокомментировал руководитель управления Алексей Александров.
24 июля губернатор амурской области Василий Орлов сообщил в своем Telegram-канале, что на борту находилось 43 пассажира и шесть членов экипажа.
24 июля в Амурской области произошла авиакатастрофа пассажирского самолёта Ан-24, принадлежащего авиакомпании «Ангара». Воздушное судно разбилось в 15 км от Тынды – города, куда оно направлялось.