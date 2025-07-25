Спасатели нашли живого мужчину под завалами дома в Саратове

Взрыв в жилом доме на улице Блинова в Саратове произошел утром 25 июля, в результате чего обрушился один подъезд. В главном управлении МЧС по региону сообщили, что под завалами могут находиться люди. По данным оперативных служб, которые передавал ТАСС, повреждены или разрушены более 30 квартир. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин назвал утечку газа предварительной причиной взрыва. По его словам, жильцов эвакуируют в пункты временного размещения.