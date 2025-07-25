Спасатели нашли живого мужчину под завалами дома в Саратове
Спасатели обнаружили мужчину под завалами многоэтажного дома в Саратове, в котором произошел взрыв газа. Он оказался жив, передает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы МЧС РФ. На данный момент известно о троих погибших, в том числе одном несовершеннолетнем.
«На месте проведения работ установлено местонахождение человека, который подает признаки жизни. Основные силы направлены на его спасение», – сказал агентству источник. Уточняется, что выжившему мужчине 39 лет. Он находился на кухне в момент аварии.
Взрыв в жилом доме на улице Блинова в Саратове произошел утром 25 июля, в результате чего обрушился один подъезд. В главном управлении МЧС по региону сообщили, что под завалами могут находиться люди. По данным оперативных служб, которые передавал ТАСС, повреждены или разрушены более 30 квартир. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин назвал утечку газа предварительной причиной взрыва. По его словам, жильцов эвакуируют в пункты временного размещения.