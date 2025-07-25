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Главная / Общество /

Саратовский губернатор назвал предварительную причину взрыва в жилом доме

Ведомости

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин назвал утечку газа предварительной причиной взрыва в десятиэтажном доме в облцентре. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, на месте развернут оперативный круглосуточный штаб. В скором времени начнет работу специальная горячая линия.

«Первоочередная задача сейчас – оперативно провести поисково-спасательные работы и оказать помощь всем пострадавшим. Все медицинские службы работают в усиленном режиме», – сообщил Бусаргин.

Губернатор также обратил внимание на необходимость оперативного обследования здания на предмет угрозы дальнейшего обрушения. По его словам, в этой работе задействованы все необходимые службы и ведомства. Жильцов эвакуируют, для них организовали пункты временного размещения.

Взрыв в жилой многоэтажке на улице Блинова в Саратове прогремел утром 25 июля. Один подъезд обрушился. В главном управлении МЧС по региону сообщили, что под завалами могут находиться люди. В настоящее время известно о троих погибших, в их числе – ребенок. ТАСС со ссылкой на оперативные службы писал, что повреждены или разрушены более 30 квартир.

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