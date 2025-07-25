Саратовский губернатор назвал предварительную причину взрыва в жилом доме

Взрыв в жилой многоэтажке на улице Блинова в Саратове прогремел утром 25 июля. Один подъезд обрушился. В главном управлении МЧС по региону сообщили, что под завалами могут находиться люди. В настоящее время известно о троих погибших, в их числе – ребенок. ТАСС со ссылкой на оперативные службы писал, что повреждены или разрушены более 30 квартир.