Саратовский губернатор назвал предварительную причину взрыва в жилом доме
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин назвал утечку газа предварительной причиной взрыва в десятиэтажном доме в облцентре. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, на месте развернут оперативный круглосуточный штаб. В скором времени начнет работу специальная горячая линия.
«Первоочередная задача сейчас – оперативно провести поисково-спасательные работы и оказать помощь всем пострадавшим. Все медицинские службы работают в усиленном режиме», – сообщил Бусаргин.
Губернатор также обратил внимание на необходимость оперативного обследования здания на предмет угрозы дальнейшего обрушения. По его словам, в этой работе задействованы все необходимые службы и ведомства. Жильцов эвакуируют, для них организовали пункты временного размещения.
Взрыв в жилой многоэтажке на улице Блинова в Саратове прогремел утром 25 июля. Один подъезд обрушился. В главном управлении МЧС по региону сообщили, что под завалами могут находиться люди. В настоящее время известно о троих погибших, в их числе – ребенок. ТАСС со ссылкой на оперативные службы писал, что повреждены или разрушены более 30 квартир.