Суд призвал виновными в коррупции двух экс-заместителей брянского губернатора
Суд в Брянске вынес обвинительный приговор экс-заместителям губернатора Брянской области Татьяне Кулешовой и Елене Егоровой по делу о коррупции. Обе получили по 9 лет колонии, сообщает ТАСС.
Помимо лишения свободы суд оштрафовал Кулешову на 10 млн руб., а Егорову — на 8,1 млн руб.
30 марта Басманный суд Москвы постановил заключить под стражу временно исполняющих обязанности заместителей губернатора Брянской области Татьяну Кулешову и Елену Егорову. Мера пресечения действовала до 28 мая.
Кулешова и Егорова обвиняются в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Егорова заняла должность временно исполняющей обязанности заместителя губернатора Брянской области 1 апреля 2022 г., взяв под контроль сферу образования, культуры и науки региона. До этого назначения она с 2014 по 2019 г. работала заместителем директора департамента образования и науки, а затем возглавила это ведомство в ноябре 2019 г.
Кулешова приступила к обязанностям врио заместителя губернатора 28 апреля 2021 г. В ее ведении находились вопросы внутренней и информационной политики. Ранее, начиная с 2019 г., она руководила департаментом внутренней политики области.