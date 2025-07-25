Суд призвал виновными в коррупции двух экс-заместителей брянского губернатора

Егорова заняла должность временно исполняющей обязанности заместителя губернатора Брянской области 1 апреля 2022 г., взяв под контроль сферу образования, культуры и науки региона. До этого назначения она с 2014 по 2019 г. работала заместителем директора департамента образования и науки, а затем возглавила это ведомство в ноябре 2019 г.