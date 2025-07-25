В Университете Нью-Мексико в США произошла стрельба
В результате перестрелки в кампусе Университета Нью-Мексико (США) погиб один человек и еще один пострадал, сообщила администрация вуза.
Нападавший остается на свободе, вероятно, в пределах территории кампуса. В связи с этим руководство призвало всех укрыться.
Состояние второго пострадавшего оценивается как стабильное, его жизни ничего не угрожает.
13 июля в ходе встречи в Теннесси произошла массовая перестрелка, в результате которой пострадали четыре человека.