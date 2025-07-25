У семьи бывшего мэра Владивостока изъяли 821 объект недвижимости
Суд обратил в федеральную собственность 821 объект недвижимости семьи бывшего мэра Владивостока Владимира Николаева, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Приморского края в своем Telegram-канале.
«Окончено рассмотрение иска заместителя генерального прокурора РФ, действующего в интересах Российской Федерации, об обращении в доход РФ объектов недвижимости и денежных средств в размере 590 214 203,96 руб. как имущества, полученного вследствие нарушения требований и запретов, направленных на предотвращение коррупции», – говорится в сообщении.
В доход государства обращаются, в частности, имущественный комплекс санатория «Амурский залив», апарт-отель «Магнум», 12 земельных участков, 12 зданий и 32 нежилых помещения, уточняет пресс-служба.
Суд по заявлению прокурора привел вынесенное решение к немедленному исполнению, чтобы не допустить извлечения прибыли ответчиками.
Николаев занимал должность главы администрации Владивостока с 2004 по 2008 г.
26 мая Ленинский районный суд наложил арест на собственность Николаева после обращения Генеральной прокуратуры РФ с иском о конфискации его имущества.