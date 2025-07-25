У семьи бывшего мэра Владивостока изъяли 821 объект недвижимости

«Окончено рассмотрение иска заместителя генерального прокурора РФ, действующего в интересах Российской Федерации, об обращении в доход РФ объектов недвижимости и денежных средств в размере 590 214 203,96 руб. как имущества, полученного вследствие нарушения требований и запретов, направленных на предотвращение коррупции», – говорится в сообщении.