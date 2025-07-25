Куренков поручил организовать выплаты пострадавшим при взрыве газа в Саратове
Глава МЧС России Александр Куренков на оперативном совещании на месте взрыва в многоэтажном жилом доме в Саратове дал поручение подготовить списки пострадавших и документы, обосновывающие размер нанесенного ущерба, а также оперативно организовать выплаты пострадавшим. Об этом сообщает ТАСС.
Кроме того, Куренков поручил обеспечить круглосуточную охрану дома и после комплексной проверки здания обеспечить доступ жителей, чьи квартиры не пострадали, в свое жилье, чтобы они смогли забрать документы и предметы первой необходимости. Национальный центр управления в кризисных ситуациях должен осуществлять руководство и координацию органов управления и сил, задействованных в ликвидации чрезвычайной ситуации (ЧС), подытожил министр.
Утром 25 июля в доме на улице Блинова в Саратове произошел взрыв, в здании обрушился подъезд. В результате инцидента погибли шесть человек, включая одного ребенка. Еще семь пострадали. Сообщалось, что под завалами дома могут быть люди. Поисково-спасательные работы на месте происшествия будут продолжаться и ночью.
Прокуратура Саратовской области проводит проверку. Следственное управление СК по региону возбудило дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин назвал предварительной причиной взрыва утечку газа. Власти приняли решение об объявлении в Саратове режима ЧС регионального уровня. Это необходимо для оперативного взаимодействия служб и привлечения максимальных ресурсов для ликвидации последствий взрыва и оказания помощи пострадавшим.