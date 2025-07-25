Куренков поручил организовать выплаты пострадавшим при взрыве газа в Саратове

Утром 25 июля в доме на улице Блинова в Саратове произошел взрыв, в здании обрушился подъезд. В результате инцидента погибли шесть человек, включая одного ребенка. Еще семь пострадали. Сообщалось, что под завалами дома могут быть люди. Поисково-спасательные работы на месте происшествия будут продолжаться и ночью.