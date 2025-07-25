Россиян приговорили к тюрьме за связь с украинской террористической организацией
Суд приговорил жителя Нижегородской области к 14 годам, а жителя Тверской области – к 17 годам лишения свободы за государственную измену, участие в деятельности террористической организации и содействие ее деятельности. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление ФСБ.
По данным следствия, житель Нижегородской области 1998 г. рождения посредством переписки в мессенджере Telegram склонил жителя Твери 2001 г. рождения к вступлению в запрещенную в России украинскую террористическую организацию. В ходе общения он сформировал у собеседника негативное отношение к специальной военной операции и убедил его участвовать в действиях, направленных против Вооруженных сил РФ.
Житель Нижегородской области признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена) и ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности, в том числе вербовка). Ему назначено наказание в виде 14 лет колонии строгого режима.
Житель Твери признан виновным по ст. 275 УК РФ, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации) и ст. 281.2 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности). Суд приговорил его к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
17 июля сотрудники ФСБ задержали в Воронежской области агента, работавшего на украинские спецслужбы. Он передавал сведения об объектах ПВО и готовил диверсию на объекте энергетической инфраструктуры, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.