Россиян приговорили к тюрьме за связь с украинской террористической организацией

По данным следствия, житель Нижегородской области 1998 г. рождения посредством переписки в мессенджере Telegram склонил жителя Твери 2001 г. рождения к вступлению в запрещенную в России украинскую террористическую организацию. В ходе общения он сформировал у собеседника негативное отношение к специальной военной операции и убедил его участвовать в действиях, направленных против Вооруженных сил РФ.