Суд Москвы арестовал имущество сына экс-замгубернатора Брянской области

В ноябре 2024 г. Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство об аресте имущества Петроченко, обвиняемого в получении взятки. Он был уволен 18 сентября, а уже 19 сентября УФСБ России по региону начало проверку по запросу главы региона Александра Богомаза. В середине октября Басманный суд арестовал Петроченко. Его задержали с поличным при получении взятки.