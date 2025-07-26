Суд Москвы арестовал имущество сына экс-замгубернатора Брянской области
Московский суд принял решение об аресте имущества сына экс-заместителя губернатора Брянской области Александра Петроченко, находящегося под стражей с октября 2024 г. по обвинению в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на судебные материалы.
Как уточняет агентство, обеспечительные меры применены в рамках уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ, возбужденного в отношении бывшего чиновника.
В ноябре 2024 г. Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство об аресте имущества Петроченко, обвиняемого в получении взятки. Он был уволен 18 сентября, а уже 19 сентября УФСБ России по региону начало проверку по запросу главы региона Александра Богомаза. В середине октября Басманный суд арестовал Петроченко. Его задержали с поличным при получении взятки.