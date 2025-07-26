Ведомости&

25 июля в доме в Саратове произошел взрыв, в здании обрушился подъезд. В результате случившегося погибли семь человек, в том числе один ребенок. Поисково-спасательные работы на месте происшествия продолжаются. Экстренные службы работают круглосуточно. Спасатели МЧС России вручную и с помощью тяжелой техники разбирают обломки и вывозят строительный мусор.