Ведомости&

Число погибших при взрыве газа в многоэтажке в Саратове выросло до семиСпасатели МЧС России вручную и с помощью тяжелой техники разбирают обломки здания
Спасатели обнаружили еще одного погибшего при разборе завалов многоквартирного дома в Саратове, где 25 июля произошел взрыв газа. Об этом сообщает МЧС России.
25 июля в доме в Саратове произошел взрыв, в здании обрушился подъезд. В результате случившегося погибли семь человек, в том числе один ребенок. Поисково-спасательные работы на месте происшествия продолжаются. Экстренные службы работают круглосуточно. Спасатели МЧС России вручную и с помощью тяжелой техники разбирают обломки и вывозят строительный мусор.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин назвал предварительной причиной взрыва утечку газа. Власти приняли решение об объявлении в городе режима ЧС регионального уровня для оперативного взаимодействия служб и привлечения ресурсов для ликвидации последствий взрыва и оказания помощи пострадавшим.
26 июля объявлено в регионе днем траура по жертвам трагедии.
Следственное управление СК по Саратовской области возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Региональная прокуратура проводит проверку.