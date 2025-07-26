Кабмин выделил 220 млн рублей на повышение квалификации глав учебных организаций
Правительство России выделило 220 млн руб. на разработку программы повышения квалификации для руководителей и заместителей руководителей детских садов, школ и организаций дополнительного образования. Соответствующее распоряжение подписано. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Финансирование разработки программы осуществляется по поручению президента России Владимира Путина. Программа будет содержать единый подход к обмену опытом, распространению новейших практик и повышению компетенции глав учебных учреждений. Ее оператором выбран Фонд гуманитарных проектов. Первые мероприятия по апробации содержания программы планируется провести в 2025 г.
22 июля «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала с условием доработки законопроект о независимой оценке качества подготовки обучающихся (НОКПО). Документом предлагается проводить проверки образовательных организаций на предмет соответствия федеральным стандартам. Этим займутся уполномоченные федеральные и региональные органы власти.
Проект поправок в закон об образовании внесли в Госдуму в мае 2025 г. Сейчас НОКПО проводят юридические лица. Согласно инициативе, порядок проведения независимой оценки определит правительство. НОКПО включат в состав государственной регламентации наряду с лицензированием, государственной аккредитацией и контролем в сфере образования. Документом предлагается публиковать итоги оценки качества подготовки на официальных сайтах органов государственной власти.