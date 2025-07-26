Кабмин выделил 220 млн рублей на повышение квалификации глав учебных организаций

Проект поправок в закон об образовании внесли в Госдуму в мае 2025 г. Сейчас НОКПО проводят юридические лица. Согласно инициативе, порядок проведения независимой оценки определит правительство. НОКПО включат в состав государственной регламентации наряду с лицензированием, государственной аккредитацией и контролем в сфере образования. Документом предлагается публиковать итоги оценки качества подготовки на официальных сайтах органов государственной власти.