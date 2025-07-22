Правительство хочет доработать оценку качества подготовки обучающихся

Согласно инициативе, порядок проведения НОКПО определит правительство. НОКПО войдет в состав государственной регламентации наряду с лицензированием, государственной аккредитацией и контролем в сфере образования. Законопроект предлагает публиковать результаты оценки качества подготовки на официальных сайтах органов госвласти. Если во время проверки выявлено, что качество подготовки не соответствует стандартам и требованиям, организация не сможет принимать обучающихся к себе на протяжении одного года. За этот период она должна устранить нарушения. Если этого не произошло, запрет на прием продлевается на три года. В этом случае образовательную организацию также лишают государственной аккредитации.