Правительство хочет доработать оценку качества подготовки обучающихся

Правительство хочет доработать оценку качества подготовки обучающихсяОно одобрило инициативу, но настояло на уточнении формулировок и отсрочке начала действия закона – с сентября 2026 года
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала с условием доработки инициативу о независимой оценке качества подготовки обучающихся (НОКПО). Об этом «Ведомостям» сообщили два источника: один – близкий к комиссии, второй – в Белом доме. Законопроект предлагает проводить проверки образовательных организаций на предмет соответствия федеральным стандартам. Ими займутся уполномоченные федеральные и региональные органы власти, которые смогут привлекать к работе независимых экспертов и организации.
Проект поправок в закон об образовании внесен в Госдуму в мае 2025 г. Сейчас НОКПО проводят юридические лица. Они самостоятельно определяют порядок оценки, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Вместе с этим в российской системе единство образовательного пространства обеспечивают федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС), типовые и примерные образовательные программы и др., уточняется там же. НОКПО «нуждается в содержательном определении», отмечают авторы проекта.
Согласно инициативе, порядок проведения НОКПО определит правительство. НОКПО войдет в состав государственной регламентации наряду с лицензированием, государственной аккредитацией и контролем в сфере образования. Законопроект предлагает публиковать результаты оценки качества подготовки на официальных сайтах органов госвласти. Если во время проверки выявлено, что качество подготовки не соответствует стандартам и требованиям, организация не сможет принимать обучающихся к себе на протяжении одного года. За этот период она должна устранить нарушения. Если этого не произошло, запрет на прием продлевается на три года. В этом случае образовательную организацию также лишают государственной аккредитации.
Из буквального толкования пунктов о нарушениях следует, что санкции будут применяться вне зависимости от результатов НОКПО – даже если по результатам проверки не выявлено несоответствий, указали в правительстве. Это некорректно и требует уточнения, говорится в официальном отзыве Белого дома. Там же отмечается, что срок вступления инициативы в силу нужно перенести на 1 сентября 2026 г. В текущей редакции указано 1 сентября 2025 г.
Если говорить о плюсах предлагаемых поправок, то важно учитывать уровень доверия к государственным механизмам оценки качества образования в России, заявила главный научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в образовании НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. По ее словам, в обществе принято отдавать предпочтение вузам, которые прошли государственную аккредитацию и имеют подтверждение качества на государственном уровне.
Что такое ФГОС
При этом Абанкина выразила сомнение по поводу того, повысит ли новая модель объективность и прозрачность процесса оценивания. По ее мнению, участие непрофессиональных чиновников и формализованный характер процедур могут снизить роль экспертного мнения. Ранее специалисты могли оценивать программы при личном участии в мероприятиях учреждения. При переходе на полностью государственное оценивание для таких практик не останется места, считает Абанкина. «Формализация и бюрократизация процесса – это основные риски, и это всегда вызывает напряжение. Придираться к бумагам можно, как мы знаем, почти что бесконечно», – подытожила эксперт.
Новая модель должна повысить степень соответствия подготовки выпускников образовательным программам, считает руководитель направления исследования ИИ и цифровых решений в госсекторе Дирекции приоритетных образовательных инициатив РАНХиГС Айрат Сатдыков. Вместе с этим он отмечает, что в основу НОКПО могли бы лечь результаты оценки квалификации выпускников высшего и среднего профессионального образования.