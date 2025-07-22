Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Правительство хочет доработать оценку качества подготовки обучающихся

Оно одобрило инициативу, но настояло на уточнении формулировок и отсрочке начала действия закона – с сентября 2026 года
Екатерина Дорофеева
Татьяна Мозолевская
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала с условием доработки инициативу о независимой оценке качества подготовки обучающихся (НОКПО). Об этом «Ведомостям» сообщили два источника: один – близкий к комиссии, второй – в Белом доме. Законопроект предлагает проводить проверки образовательных организаций на предмет соответствия федеральным стандартам. Ими займутся уполномоченные федеральные и региональные органы власти, которые смогут привлекать к работе независимых экспертов и организации.

Проект поправок в закон об образовании внесен в Госдуму в мае 2025 г. Сейчас НОКПО проводят юридические лица. Они самостоятельно определяют порядок оценки, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Вместе с этим в российской системе единство образовательного пространства обеспечивают федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС), типовые и примерные образовательные программы и др., уточняется там же. НОКПО «нуждается в содержательном определении», отмечают авторы проекта.

Согласно инициативе, порядок проведения НОКПО определит правительство. НОКПО войдет в состав государственной регламентации наряду с лицензированием, государственной аккредитацией и контролем в сфере образования. Законопроект предлагает публиковать результаты оценки качества подготовки на официальных сайтах органов госвласти. Если во время проверки выявлено, что качество подготовки не соответствует стандартам и требованиям, организация не сможет принимать обучающихся к себе на протяжении одного года. За этот период она должна устранить нарушения. Если этого не произошло, запрет на прием продлевается на три года. В этом случае образовательную организацию также лишают государственной аккредитации.

Из буквального толкования пунктов о нарушениях следует, что санкции будут применяться вне зависимости от результатов НОКПО – даже если по результатам проверки не выявлено несоответствий, указали в правительстве. Это некорректно и требует уточнения, говорится в официальном отзыве Белого дома. Там же отмечается, что срок вступления инициативы в силу нужно перенести на 1 сентября 2026 г. В текущей редакции указано 1 сентября 2025 г.

Если говорить о плюсах предлагаемых поправок, то важно учитывать уровень доверия к государственным механизмам оценки качества образования в России, заявила главный научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в образовании НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. По ее словам, в обществе принято отдавать предпочтение вузам, которые прошли государственную аккредитацию и имеют подтверждение качества на государственном уровне.

Что такое ФГОС

ФГОС – это ряд обязательных требований к определенному уровню образования, профессии, специальности и направлению подготовки. Стандарты утверждают Минпросвещения и Минобрнауки. Существуют ФГОС для начального, основного и среднего общего образования, для среднего профессионального образования, высшего образования по направлениям бакалавриата, специалитета, подготовке магистров.

При этом Абанкина выразила сомнение по поводу того, повысит ли новая модель объективность и прозрачность процесса оценивания. По ее мнению, участие непрофессиональных чиновников и формализованный характер процедур могут снизить роль экспертного мнения. Ранее специалисты могли оценивать программы при личном участии в мероприятиях учреждения. При переходе на полностью государственное оценивание для таких практик не останется места, считает Абанкина. «Формализация и бюрократизация процесса – это основные риски, и это всегда вызывает напряжение. Придираться к бумагам можно, как мы знаем, почти что бесконечно», – подытожила эксперт.

Новая модель должна повысить степень соответствия подготовки выпускников образовательным программам, считает руководитель направления исследования ИИ и цифровых решений в госсекторе Дирекции приоритетных образовательных инициатив РАНХиГС Айрат Сатдыков. Вместе с этим он отмечает, что в основу НОКПО могли бы лечь результаты оценки квалификации выпускников высшего и среднего профессионального образования.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных