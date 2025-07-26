МАК: отказа систем Ан-24 перед крушением в Амурской области не зафиксировано
До момента падения самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» в Амурской области не было зафиксировано отказов авиационных систем. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
Расследование авиакатастрофы осложнилось частичной утратой данных. По данным МАК, параметрическая информация с магнитной ленты бортового самописца оказалась уничтоженной пожаром.
Глава комитета Олег Сторчевой провел экстренное совещание в Тынде, где обсуждались предварительные результаты расследования авиапроисшествия. Бортовые самописцы с Ан-24 RA-47315 доставили в Москву для детального изучения. Несмотря на утрату части данных, специалисты смогли сохранить информацию с речевого самописца. В настоящий момент она анализируется. Комиссия продолжает работу по установлению причин произошедшего.
24 июля Ан-24 потерпел крушение в Амурской области при повторном заходе на посадку в аэропорт Тынды. Самолет следовал по маршруту Хабаровск – Благовещенск – Тында. Лайнер не подавал сигналов о проблеме, но не вышел на связь в контрольной точке. На его борту находились 43 пассажира и шесть членов экипажа. Все они погибли. В Амурской области и Хабаровском крае объявлен трехдневный траур.
СК РФ возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности полетов, приведшему к гибели пассажиров и экипажа (ч. 3 ст. 263 УК РФ). Рассматривается две основные версии авиакатастрофы: техническая неисправность или человеческий фактор.