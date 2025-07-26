МАК: отказа систем Ан-24 перед крушением в Амурской области не зафиксировано

24 июля Ан-24 потерпел крушение в Амурской области при повторном заходе на посадку в аэропорт Тынды. Самолет следовал по маршруту Хабаровск – Благовещенск – Тында. Лайнер не подавал сигналов о проблеме, но не вышел на связь в контрольной точке. На его борту находились 43 пассажира и шесть членов экипажа. Все они погибли. В Амурской области и Хабаровском крае объявлен трехдневный траур.