В аэропорту Грозного в третий раз за день вводились ограничения
В аэропорту Грозного («Северный») вводились временные ограничения на прием и отправку самолетов. О них объявлял представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
Работа воздушной гавани Грозного ограничивалась в третий раз за 26 июля. О введении последних ограничений стало известно в 11:41 мск. Их отменили в 14:45 мск. Меры применялись для обеспечения безопасности полетов.
Минобороны сообщало, что ночью средства противовоздушной обороны ликвидировали 54 украинских беспилотника над регионами России. По данным оборонного ведомства, российские военнослужащие отразили атаки над Брянской, Ростовской, Орловской, Тульской и Белгородской областями, Крымом, Азовским и Черным морями.
На фоне попыток ударов Росавиация также вводила ограничения на работу аэропортов Калуги («Грабцево») и Владикавказа (Беслан). Сейчас они сняты.