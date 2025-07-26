При взрыве в доме в Саратове погибли начальник ж/д станции и его семья

25 июля в доме в Саратове прогремел взрыв, в здании обрушился подъезд. В результате произошедшего погибли семь человек, в том числе один ребенок. На месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы. Экстренные службы работают круглосуточно. Спасатели МЧС России вручную и с помощью тяжелой техники разбирают обломки.