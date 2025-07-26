При взрыве в доме в Саратове погибли начальник ж/д станции и его семья
Начальник железнодорожной станции разъезд Липовский в Саратовской области Георгий Ерофеев и его семья погибли в результате взрыва в многоэтажном жилом доме в Саратове и обрушении углового подъезда. Об этом сообщается в Telegram-канале Приволжской железной дороги.
Там выразили соболезнования родным и близким погибших и заверили, что РЖД окажут родственникам Ерофеева материальную помощь.
25 июля в доме в Саратове прогремел взрыв, в здании обрушился подъезд. В результате произошедшего погибли семь человек, в том числе один ребенок. На месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы. Экстренные службы работают круглосуточно. Спасатели МЧС России вручную и с помощью тяжелой техники разбирают обломки.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин говорил, что предварительной причиной взрыва стала утечка газа. Власти приняли решение об объявлении в городе режима чрезвычайной ситуации регионального уровня. 26 июля объявлено в регионе днем траура по жертвам трагедии.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Региональная прокуратура проводит проверку.