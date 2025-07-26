Суд в Москве арестовал мужчину по делу о госизмене
Мещанский районный суд Москвы арестовал Р.Ю. Крысяева по делу о государственной измене. Об этом свидетельствует картотека суда.
Ему вменяется ст. 275 УК РФ (государственная измена). Мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Решение вступит в силу 30 июля.
25 июля суд приговорил жителей Нижегородской и Тверской областей к 14 и 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима соответственно за госизмену, участие в деятельности террористической организации и содействие ее деятельности.
По информации следствия, житель Нижегородской области 1998 г. р. через переписку в Telegram склонил жителя Твери 2001 г. р. к вступлению в запрещенную в России украинскую террористическую организацию. Во время общения он сформировал у собеседника негативное отношение к спецоперации и убедил его участвовать в действиях, направленных против ВС РФ.
Житель Нижегородской области признан виновным по ст. 275 УК РФ и ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности, в том числе вербовка). Жителя Твери признали виновным по ст. 275 УК РФ, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации) и ст. 281.2 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности).