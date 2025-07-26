Суд в Москве арестовал мужчину по делу о госизмене

По информации следствия, житель Нижегородской области 1998 г. р. через переписку в Telegram склонил жителя Твери 2001 г. р. к вступлению в запрещенную в России украинскую террористическую организацию. Во время общения он сформировал у собеседника негативное отношение к спецоперации и убедил его участвовать в действиях, направленных против ВС РФ.