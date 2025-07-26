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Пострадавшим при взрыве газа в доме в Саратове помогут восстановить документы

Ведомости

В Саратове запустят штаб по вопросам восстановления документов пострадавшим от взрыва газа в многоэтажном жилом доме. Он заработает с 10:00 27 июля на базе 103 школы. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что будут работать специалисты ЗАГС, налоговой, паспортной служб, военкомата, социального фонда, прокуратуры и комитета социальной защиты. Курировать это направление поручено главе Саратова Михаилу Исаеву. Когда появится возможность экспертная организация приступит к обследованию дома для оценки состояния сохранившихся конструкций. После завершения разбора завалов начнется оценка ущерба.

Власти окажут необходимую пострадавшим, в частности материальную.

При взрыве в доме в Саратове погибли начальник ж/д станции и его семья

Общество

25 июля в доме в Саратове произошел взрыв, в здании обрушился подъезд. В результате погибли семь человек, в том числе один ребенок. На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы. Бусаргин назвал предварительной причиной взрыва утечку газа. Власти объявили в городе режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. 26 июля в регионе стало днем траура по жертвам трагедии.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Прокуратура Саратовской области проводит проверку.

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