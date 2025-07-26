Ведомости&

25 июля в доме в Саратове произошел взрыв, в здании обрушился подъезд. В результате погибли семь человек, в том числе один ребенок. На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы. Бусаргин назвал предварительной причиной взрыва утечку газа. Власти объявили в городе режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. 26 июля в регионе стало днем траура по жертвам трагедии.