МЧС предупредило о предстоящем дожде и грозе в Подмосковье

В ведомстве рекомендовали водителям снизить скорость, увеличить дистанцию, включить ближний свет или противотуманные фары, а также избегать парковки под деревьями и рекламными щитами. Тех, кто находится на улице, в МЧС призвали не стоять под деревьями, линиями электропередачи, металлоконструкциями, на открытых пространствах и у водоемов.