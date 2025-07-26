МЧС предупредило о предстоящем дожде и грозе в Подмосковье
Кратковременный дождь и гроза ожидаются в Московской области в ближайшие часы и до 21:00 мск. Об этом сообщается в Telegram-канале Главного управления МЧС России по региону.
В ведомстве рекомендовали водителям снизить скорость, увеличить дистанцию, включить ближний свет или противотуманные фары, а также избегать парковки под деревьями и рекламными щитами. Тех, кто находится на улице, в МЧС призвали не стоять под деревьями, линиями электропередачи, металлоконструкциями, на открытых пространствах и у водоемов.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус уточнил, что на юге и западе Подмосковья в послеполуденные часы 26 июля прошумят короткие грозовые дожди. Температура воздуха в Московской области составит +24…+29 градусов. Прогнозируется юго-восточный ветер 3–8 м/с.
22 июля в Москве уровень осадков превысил треть месячной нормы. Леус отметил, что днем ранее в центре столицы выпало в три раза больше осадков – 92 мм. Всего с начала месяца выпало 184 мм, что на 219% выше климатической нормы.