В Москве 22 июля выпало свыше трети месячной нормы осадков

«К 18:00 в центре города, на Балчуге, выпало еще 29 мм осадков, или треть (35%) от нормы июля», – рассказал синоптик. Он отметил, что 21 июля в центре столицы выпало в три раза больше осадков – 92 мм. Всего с начала месяца выпало 184 мм, что на 219% выше климатической нормы.