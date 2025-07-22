В Москве 22 июля выпало свыше трети месячной нормы осадков
В Москве 22 июля уровень осадков превысил треть месячной нормы, сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.
«К 18:00 в центре города, на Балчуге, выпало еще 29 мм осадков, или треть (35%) от нормы июля», – рассказал синоптик. Он отметил, что 21 июля в центре столицы выпало в три раза больше осадков – 92 мм. Всего с начала месяца выпало 184 мм, что на 219% выше климатической нормы.
Леус сообщил, что точные данные будут известны после 21:00.
22 июля движение между станциями Филевской линии московского метро «Багратионовская» и «Кунцевская» было приостановлено из-за обильных осадков в городе.