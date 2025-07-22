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Движение между станциями Багратионовская и Кунцевская в Москве остановлено

Ведомости

Движение между станциями Филевской линии московского метро «Багратионовская» и «Кунцевская» приостановлено из-за обильных осадков в городе, сообщил столичный дептранс.

Как отметили там, мера необходима для обеспечения безопасности жителей Москвы. Также было перекрыто движение в районе д.32 на ул. Ярцевская и д.14а на ул. Малая Филевская.

Ливни в Москве продолжаются уже второй день. В результате 21 июля уровень воды в реке Яуза в столице поднялся на 2,5 м, что привело к затоплению проезжей части под Ростокинским мостом. В тот же день обрушился бетонный мост в Наро-Фоминском районе Подмосковья. От сообщения оказались отрезаны часть деревни Алексино, СНТ «Верейское» и «Исьма».

18 июля Гидрометцентр объявлял в Москве «желтый» уровень погодной опасности из-за прогнозов относительно гроз и ливней 19 и 20 июля. 21 июля Роскосмос также опубликовал снимки циклона, накрывшего столицу, в том числе из которого был побит рекорд 1879 г. по количеству осадков для этого дня.

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