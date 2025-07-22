Движение между станциями Багратионовская и Кунцевская в Москве остановлено

Ливни в Москве продолжаются уже второй день. В результате 21 июля уровень воды в реке Яуза в столице поднялся на 2,5 м, что привело к затоплению проезжей части под Ростокинским мостом. В тот же день обрушился бетонный мост в Наро-Фоминском районе Подмосковья. От сообщения оказались отрезаны часть деревни Алексино, СНТ «Верейское» и «Исьма».