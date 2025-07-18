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Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве на 19 и 20 июля

Ведомости

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве в связи с прогнозируемыми грозами и ливнями. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Период предупреждения действует с 09:00 19 июля до 21:00 20 июля. В Московской области также объявили желтый уровень погодной опасности. В регионе ожидаются дожди, местами ливни и грозы.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале написал, что 18 июля температура воздуха в Москве составляет +25…+27 градусов, по Московской области она достигает +24…+29 градусов. На следующий день ближе к вечеру придут дожди, местами с грозой. По оценке синоптика, днем ожидается +25…+27 градусов.

15 июля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что в этот день за 12 часов в Москве выпало рекордное количество осадков – 32% от месячной нормы. Тогда же в Подмосковье выпало 83%. По данным главной столичной метеостанции ВДНХ, в осадкомер попало 27 мм дождя, на Балчуге – 19 мм, а в Тушине – 5 мм. Прежний максимум дождей для 15 июля держался с 2004 г.

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