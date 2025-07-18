Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве на 19 и 20 июля

15 июля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что в этот день за 12 часов в Москве выпало рекордное количество осадков – 32% от месячной нормы. Тогда же в Подмосковье выпало 83%. По данным главной столичной метеостанции ВДНХ, в осадкомер попало 27 мм дождя, на Балчуге – 19 мм, а в Тушине – 5 мм. Прежний максимум дождей для 15 июля держался с 2004 г.