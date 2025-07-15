За последние 12 часов в Москве выпало более 30% месячной нормы осадков
За последние 12 часов в Москве выпало рекордной количество от месячной нормы осадков – 32%. В то же время в Подмосковье выпало 83%. Об этом сообщил синоптик Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.
По данным главной столичной метеостанции ВДНХ, в осадкомер попало 27 мм дождя, на Балчуге – 19 мм, а в Тушино – 5 мм. Прежний максимум дождей для 15 июля держался с 2004 г., когда в осадкомер попало 20 мм, написал Тишковец.
В Подмосковье самые сильные ливни прошли в Дмитрове – 30 мм, Сергиевом Посаде – 32 мм, Железнодорожном – 42 мм, Можайске – 55 мм и Электростали – 66 мм.
В МЧС России сообщали, что в Москве с позднего вечера 14 июля до 10:00 15 июля возможны сильные ливни, дожди и грозы, прогнозировалось также усиление ветра с порывами до 20-23 м/с.