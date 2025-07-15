Газета
Телеграм
Главная / Общество /

За последние 12 часов в Москве выпало более 30% месячной нормы осадков

Ведомости

За последние 12 часов в Москве выпало рекордной количество от месячной нормы осадков – 32%. В то же время в Подмосковье выпало 83%. Об этом сообщил синоптик Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По данным главной столичной метеостанции ВДНХ, в осадкомер попало 27 мм дождя, на Балчуге – 19 мм, а в Тушино – 5 мм. Прежний максимум дождей для 15 июля держался с 2004 г., когда в осадкомер попало 20 мм, написал Тишковец.

В Подмосковье самые сильные ливни прошли в Дмитрове – 30 мм, Сергиевом Посаде – 32 мм, Железнодорожном – 42 мм, Можайске – 55 мм и Электростали – 66 мм.

В МЧС России сообщали, что в Москве с позднего вечера 14 июля до 10:00 15 июля возможны сильные ливни, дожди и грозы, прогнозировалось также усиление ветра с порывами до 20-23 м/с.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных