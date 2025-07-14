В МЧС предупредили о грозе и ливне в Москве в ночь на 15 июля

С 9 на 10 июля в Москве прошла самая теплая ночь 2025 г. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщал, что температура на территории столицы не опускалась ниже +19,9 градуса. Метеостанция «Балчуг», которая находится в центре города, по его словам, зафиксировала минимальную температуру на уровне +23,4 градуса.