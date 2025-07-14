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В МЧС предупредили о грозе и ливне в Москве в ночь на 15 июля

Ведомости

В Москве с 23:00 14 июля до 10:00 15 июля возможны сильные ливни, дожди и грозы, сообщили в МЧС России. Прогнозируется также усиление ветра с порывами до 20-23 м/с.

Оперативные службы в публикации посоветовали жителям и гостям города искать безопасные места для парковки автомобилей, избегать рекламных щитов и шатких конструкций на улицах, проявлять внимательность за рулем и не оставлять детей без присмотра.

С 9 на 10 июля в Москве прошла самая теплая ночь 2025 г. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщал, что температура на территории столицы не опускалась ниже +19,9 градуса. Метеостанция «Балчуг», которая находится в центре города, по его словам, зафиксировала минимальную температуру на уровне +23,4 градуса.

6 июля в Москве из-за аномальной жары был объявлен оранжевый уровень погодной опасности на три дня. В МЧС России жителям столицы порекомендовали в эти дни надевать одежду из натуральных тканей и головной убор, пить больше воды и держаться в тени. 

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