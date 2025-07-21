В Москве из-за сильных ливней уровень воды в Яузе поднялся на 2,5 метра
В результате сильных ливней уровень воды в реке Яуза в Москве поднялся на 2,5 м, сообщает ГУП «Мосводосток». Из-за этого проезжая часть под Ростокинским мостом оказалась затоплена.
Сотрудники предприятия и необходимая техника дежурят на месте. Ситуация находится на контроле.
Ранее бетонный мост обрушился в Наро-Фоминском районе Подмосковья вследствие обильных дождей. От сообщения оказались отрезаны часть деревни Алексино, СНТ «Верейское» и «Исьма».
К 9:00 мск 21 июля в Москве на ВДНХ выпало 28 мм осадков, на Балчуге – 39 мм, а в Тушине – 49 мм, что составляет 58% от месячной нормы осадков или пять ведер дождевой воды на один квадратный метр.