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В Москве из-за сильных ливней уровень воды в Яузе поднялся на 2,5 метра

Ведомости

В результате сильных ливней уровень воды в реке Яуза в Москве поднялся на 2,5 м, сообщает ГУП «Мосводосток». Из-за этого проезжая часть под Ростокинским мостом оказалась затоплена.

Сотрудники предприятия и необходимая техника дежурят на месте. Ситуация находится на контроле.

Ранее бетонный мост обрушился в Наро-Фоминском районе Подмосковья вследствие обильных дождей. От сообщения оказались отрезаны часть деревни Алексино, СНТ «Верейское» и «Исьма».

К 9:00 мск 21 июля в Москве на ВДНХ выпало 28 мм осадков, на Балчуге – 39 мм, а в Тушине – 49 мм, что составляет 58% от месячной нормы осадков или пять ведер дождевой воды на один квадратный метр.

Москва приняла гидроудар: последствия аномальных осадков
В ночь на 21 июля Москву накрыли мощные ливни. По данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, к 9 утра на опорной метеостанции ВДНХ выпало за сутки 28 мм осадков – 33% от месячной нормы, на Балчуге – 39 мм, а Вышине – 49 мм (58% от нормы июля). Синоптик отметил, что на 1 кв. м пришлось около 50 л дождевой воды. В столице объявлен «желтый» уровень опасности.
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В ночь на 21 июля Москву накрыли мощные ливни. По данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, к 9 утра на опорной метеостанции ВДНХ выпало за сутки 28 мм осадков – 33% от месячной нормы, на Балчуге – 39 мм, а Вышине – 49 мм (58% от нормы июля). Синоптик отметил, что на 1 кв. м пришлось около 50 л дождевой воды. В столице объявлен «желтый» уровень опасности. / Алексей Орлов / Ведомости

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