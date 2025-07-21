В Москве из-за сильных ливней уровень воды в Яузе поднялся на 2,5 метра

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В ночь на 21 июля Москву накрыли мощные ливни. По данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, к 9 утра на опорной метеостанции ВДНХ выпало за сутки 28 мм осадков – 33% от месячной нормы, на Балчуге – 39 мм, а Вышине – 49 мм (58% от нормы июля). Синоптик отметил, что на 1 кв. м пришлось около 50 л дождевой воды. В столице объявлен «желтый» уровень опасности. / Алексей Орлов / Ведомости