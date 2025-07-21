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В Москве выпало 50 литров дождевой воды на квадратный метр

Ведомости

К 9:00 мск 21 июля в Москве на ВДНХ выпало 28 мм осадков, на Балчуге – 39 мм, а в Тушине – 49 мм, что составляет 58% от месячной нормы осадков или пять ведер дождевой воды на один квадратный метр. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По его данным, сильнейшие ливни прошли на северо-западе столицы. В частности, в Митине выпало 71,2 мм, а в Зеленограде – 91,6 мм. В Подмосковье наиболее сильный дождь обрушился на Коломну – 66 мм и Новый Иерусалим – 48 мм. Кроме того, во Внукове выпало 31 мм осадков, в Шереметьеве – 41 мм, в Домодедове – 24 мм, в Немчиновке – 37 мм.

Тишковец заключил, что на 21 июля в Москве повсеместно выполнена месячная норма по осадкам, в Подмосковье – перевыполнена (в Новом Иерусалиме почти в два раза).

Главное управление МЧС России по Москве 19 июля опубликовало экстренное предупреждение о дожде, ливне, грозе и сильном ветре в столице. Московское ведомство тогда призвало местных жителей парковаться в безопасных местах, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, быть внимательными при управлении автомобилем и не оставлять детей без присмотра.

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