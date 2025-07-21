В Москве выпало 50 литров дождевой воды на квадратный метр

По его данным, сильнейшие ливни прошли на северо-западе столицы. В частности, в Митине выпало 71,2 мм, а в Зеленограде – 91,6 мм. В Подмосковье наиболее сильный дождь обрушился на Коломну – 66 мм и Новый Иерусалим – 48 мм. Кроме того, во Внукове выпало 31 мм осадков, в Шереметьеве – 41 мм, в Домодедове – 24 мм, в Немчиновке – 37 мм.