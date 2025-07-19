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МЧС предупредило о ливне и грозе в Москве 19 июля

Ведомости

Главное управление МЧС России по Москве опубликовало экстренное предупреждение о дожде, ливне, грозе и сильном ветре в столице 19 июля. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Неблагоприятная погода ожидается в Москве с 13:00 мск. В частности, прогнозируются порывы ветра до 17 м/с.

ГУ МЧС России по Москве призвало местных жителей парковаться в безопасных местах, на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, быть внимательными при управлении автомобилем и не оставлять детей без присмотра.

18 июля Гидрометцентр объявил в Москве «желтый» уровень погодной опасности в связи с прогнозируемыми грозами и ливнями 19 и 20 июля. В Московской области также объявили «желтый» уровень погодной опасности.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что температура воздуха в Москве 19 июля составит +25…+27 градусов, по области +23…+28 градусов. Ожидается юго-восточный ветер 5-10 м/с. По словам синоптика, 20 июля прогнозируются дожди, днем температура достигнет +23…+25 градусов.

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