Роскосмос опубликовал снимки накрывшего Москву циклона
Роскосмос опубликовал снимки циклона, накрывшего Москву, в своем Telegram-канале. Ведомство сообщает, что 21 июля был побит рекорд 1879 г. по количеству осадков для этого дня.
Циклон был зафиксирован спутниками «Электро-Л» и «Арктика-М».
Ранее ГУП «Мосводосток» сообщал, что в результате сильных ливней уровень воды в реке Яуза в Москве поднялся на 2,5 м.
Бетонный мост обрушился в Наро-Фоминском районе Подмосковья вследствие обильных дождей 21 июля. От сообщения оказались отрезаны часть деревни Алексино, СНТ «Верейское» и «Исьма».
К 9:00 мск 21 июля в Москве на ВДНХ выпало 28 мм осадков, на Балчуге – 39 мм, а в Тушине – 49 мм, что составляет 58% от месячной нормы осадков или пять ведер дождевой воды на один квадратный метр.