Завалы на месте взрыва газа в доме в Саратове разобрали на 60–70%

Он также уточнил, что с 27 июля в режиме одного окна начнут работать все профильные структуры для восстановления утраченных документов граждан. После взрыва организованы пункты временного размещения. Сейчас, по данным властей, туда обратились 10 человек, но мест подготовлено больше.