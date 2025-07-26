Завалы на месте взрыва газа в доме в Саратове разобрали на 60–70%
После взрыва газа в многоэтажном жилом доме в Саратове на месте происшествия продолжаются аварийно-спасательные работы, разобрано 60–70% завалов, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин по итогам заседания оперативного штаба.
Взрыв в доме в Саратове, причиной которого могла стать утечка газа, произошел 25 июля. В здании обрушился подъезд, в результате погибли семь человек, в том числе один ребенок. Судьба еще нескольких жителей неизвестна.
По словам Бусаргина, аварийно-спасательные работы идут на месте происшествия без перерыва, в них задействованы сотрудники МЧС России, областной службы спасения и муниципальных служб.
«Завалы разобраны на 60–70%. После этого всё оперативно вывозится на спецполигон. На данный момент вывезено более 1800 т», – написал глава региона в своем Telegram-канале.
Он также уточнил, что с 27 июля в режиме одного окна начнут работать все профильные структуры для восстановления утраченных документов граждан. После взрыва организованы пункты временного размещения. Сейчас, по данным властей, туда обратились 10 человек, но мест подготовлено больше.
Следственное управление СК по Саратовской области ранее возбудило дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Региональная прокуратура проводит проверку. Власти объявили в городе режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.