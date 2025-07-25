После взрыва газа в доме в Саратове неизвестна судьба четырех человек
Местонахождение четырех человек неизвестно после взрыва газа и многоэтажном жилом доме в Саратове. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
25 июля в доме в Саратове прогремел взрыв, в здании обрушился угловой подъезд. Жертвами инцидента стали шесть человек, еще 16 пострадали. Ведутся поиски людей, которые могут быть под завалами. Поисково-спасательные работы продолжатся и ночью.
По словам губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, предварительной причиной произошедшего стала утечка газа. Власти объявили в городе режим чрезвычайной ситуации регионального уровня для оперативного взаимодействия служб и привлечения ресурсов для ликвидации последствий взрыва и оказания помощи пострадавшим. 26 июля объявлено в регионе днем траура по жертвам трагедии.
Следственное управление СК по Саратовской области возбудило дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Региональная прокуратура проводит проверку.