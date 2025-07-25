После взрыва газа в доме в Саратове неизвестна судьба четырех человек

25 июля в доме в Саратове прогремел взрыв, в здании обрушился угловой подъезд. Жертвами инцидента стали шесть человек, еще 16 пострадали. Ведутся поиски людей, которые могут быть под завалами. Поисково-спасательные работы продолжатся и ночью.