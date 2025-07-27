Из-за падения обломков БПЛА нарушено движение поездов в Волгоградской области
В Волгоградской области в ночь на 27 июля была нарушена работа железнодорожного транспорта из-за атаки беспилотников. Как сообщили в Приволжской железной дороге, на станции Жутово повреждена контактная сеть после падения обломков дронов, что привело к сбою в графике движения поездов.
Поезда № 509 Казань – Новороссийск и № 532 Адлер – Киров были задержаны более чем на четыре и два часа соответственно. Также отменен пригородный поезд № 6121 по маршруту Котельниково – Волгоград.
Южная транспортная прокуратура подтвердила, что инцидент произошел на станции Жутово в Октябрьском районе. Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров.