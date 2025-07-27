РЖД удвоила количество мест в «Сапсанах» на фоне мер в «Пулково»
Меры приняты на фоне ограничений в аэропорту «Пулково», которые вводились из-за атаки беспилотников на Ленинградскую область. Некоторые рейсы были отменены или задержаны.
Количество мест в поездах «Сапсан» удвоили для удовлетворения спроса пассажиров, говорится в сообщении РЖД. Изменения затронут поезд № 783, который отправляется из Санкт-Петербурга 27 июля в 20:50, а также поезд № 756 из Москвы с отправлением 28 июля в 06:50.
Прием и выпуск воздушных судов были приостановлены в аэропорту Санкт-Петербурга утром 27 июля. Власти Ленинградской области в этом время сообщали о более 10 сбитых БПЛА, пострадала одна женщина. В 11:36 стало известно о снятии ограничений на прием и отправку самолетов, которые действовали более пяти часов. По данным аэропорта, в период действия мер на запасные аэродромы было направлено 22 рейса, 57 самолетов задержаны на вылет. В терминале приостановили регистрации на рейсы и ограничили проход пассажиров в чистую зону. Позднее в «Пулково» сообщили, что аэропорт совместно с авиакомпаниями работает над стабилизацией расписания, работа воздушной гавани идет в штатном режиме.