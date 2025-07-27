РЖД удвоила количество мест в «Сапсанах» на фоне мер в «Пулково»

Прием и выпуск воздушных судов были приостановлены в аэропорту Санкт-Петербурга утром 27 июля. Власти Ленинградской области в этом время сообщали о более 10 сбитых БПЛА, пострадала одна женщина. В 11:36 стало известно о снятии ограничений на прием и отправку самолетов, которые действовали более пяти часов. По данным аэропорта, в период действия мер на запасные аэродромы было направлено 22 рейса, 57 самолетов задержаны на вылет. В терминале приостановили регистрации на рейсы и ограничили проход пассажиров в чистую зону. Позднее в «Пулково» сообщили, что аэропорт совместно с авиакомпаниями работает над стабилизацией расписания, работа воздушной гавани идет в штатном режиме.