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РЖД удвоила количество мест в «Сапсанах» на фоне мер в «Пулково»

Ведомости

РЖД добавила мест в поездах «Сапсан» из Санкт-Петербурга в Москву и в обратном направлении, количество билетов на 27 и 28 июля удвоили, сообщает Telegram-канал компании.

Меры приняты на фоне ограничений в аэропорту «Пулково», которые вводились из-за атаки беспилотников на Ленинградскую область. Некоторые рейсы были отменены или задержаны.

Количество мест в поездах «Сапсан» удвоили для удовлетворения спроса пассажиров, говорится в сообщении РЖД. Изменения затронут поезд № 783, который отправляется из Санкт-Петербурга 27 июля в 20:50, а также поезд № 756 из Москвы с отправлением 28 июля в 06:50.

Аэропорт «Пулково» после атаки БПЛА открыли для вылета воздушных судов

Общество

Прием и выпуск воздушных судов были приостановлены в аэропорту Санкт-Петербурга утром 27 июля. Власти Ленинградской области в этом время сообщали о более 10 сбитых БПЛА, пострадала одна женщина. В 11:36 стало известно о снятии ограничений на прием и отправку самолетов, которые действовали более пяти часов. По данным аэропорта, в период действия мер на запасные аэродромы было направлено 22 рейса, 57 самолетов задержаны на вылет. В терминале приостановили регистрации на рейсы и ограничили проход пассажиров в чистую зону. Позднее в «Пулково» сообщили, что аэропорт совместно с авиакомпаниями работает над стабилизацией расписания, работа воздушной гавани идет в штатном режиме.

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