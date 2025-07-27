Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Российский пловец Семьянинов исключен из финала чемпионата в Сингапуре

Ведомости

Пловец из России Данил Семьянинов не прошел в финал после просмотра полуфинальных заплывов на 100 м брассом, передает «Спорт-экспресс». Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре.

Россияне Кирилл Пригода и Семьянинов ранее вышли в финал с седьмого и восьмого места соответственно после дисквалификации итальянца Николо Мартиненги. Семьянинов показал в полуфинале время 59,39 секунды, а Мартиненги – 58,62 секунды. После пересмотра результатов полуфинального заплыва дисквалификацию итальянского спортсмена отменили, организаторы допустили его до финала и исключили Семьянинова.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. Белорусские и российские спортсмены участвуют в соревнованиях в нейтральном статусе. Международная федерация плавания (World Aquatics) допустила к участию на ЧМ по водным видам около 100 спортсменов из этих стран. 27 июля стартовало главное событие турнира – восьмидневные соревнования по плаванию в 50-метровом бассейне, где будет разыграно 42 комплекта наград.

23 июля на чемпионате мира в Сингапуре российские синхронисты Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев одержали победу в технической программе смешанных пар. Они завоевали золотые медали. Мальцев сообщил, что получил звание лучшего синхрониста чемпионата.

Читайте также:Пловец Мальцев признан лучшим синхронистом чемпионата мира в Сингапуре
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных