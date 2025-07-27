Российский пловец Семьянинов исключен из финала чемпионата в Сингапуре
Пловец из России Данил Семьянинов не прошел в финал после просмотра полуфинальных заплывов на 100 м брассом, передает «Спорт-экспресс». Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре.
Россияне Кирилл Пригода и Семьянинов ранее вышли в финал с седьмого и восьмого места соответственно после дисквалификации итальянца Николо Мартиненги. Семьянинов показал в полуфинале время 59,39 секунды, а Мартиненги – 58,62 секунды. После пересмотра результатов полуфинального заплыва дисквалификацию итальянского спортсмена отменили, организаторы допустили его до финала и исключили Семьянинова.
Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. Белорусские и российские спортсмены участвуют в соревнованиях в нейтральном статусе. Международная федерация плавания (World Aquatics) допустила к участию на ЧМ по водным видам около 100 спортсменов из этих стран. 27 июля стартовало главное событие турнира – восьмидневные соревнования по плаванию в 50-метровом бассейне, где будет разыграно 42 комплекта наград.
23 июля на чемпионате мира в Сингапуре российские синхронисты Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев одержали победу в технической программе смешанных пар. Они завоевали золотые медали. Мальцев сообщил, что получил звание лучшего синхрониста чемпионата.