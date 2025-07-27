Российский пловец Семьянинов исключен из финала чемпионата в Сингапуре

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. Белорусские и российские спортсмены участвуют в соревнованиях в нейтральном статусе. Международная федерация плавания (World Aquatics) допустила к участию на ЧМ по водным видам около 100 спортсменов из этих стран. 27 июля стартовало главное событие турнира – восьмидневные соревнования по плаванию в 50-метровом бассейне, где будет разыграно 42 комплекта наград.