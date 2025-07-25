Пловец Мальцев признан лучшим синхронистом чемпионата мира в Сингапуре
Россиянин Александр Мальцев получил звание лучшего синхрониста чемпионата мира по водным видам спорта, завершившегося в Сингапуре. Об этом сообщил сам спортсмен в своем Telegram-канале.
«Я получил награду из рук Билла Мэя как лучший синхронист данного турнира», – написал спортсмен.
23 июля российские синхронисты Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев одержали победу в технической программе смешанных пар на чемпионате мира в Сингапуре, завоевав золотые медали.