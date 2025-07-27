В Минприроды допустили запуск рейсов на курорт КНДР Вонсан
Прямые авиарейсы могут быть запущены из России на новый курорт Вонсан в Северной Корее, сообщил ТАСС глава Минприроды РФ Александр Козлов.
Рассматриваются все возможности расширения сообщения с КНДР, в том числе морского и паромного, указал он. По словам министра, Москва не исключает возможности запуска прямых перелетов на новый курорт.
27 июля в «Шереметьево» открылась регистрация на первый авиарейс из Москвы в Пхеньян. Вылет состоится в 19:00 мск, рейс продлится восемь часов.
О первом авиарейсе между столицами стало известно в середине июля. Помимо перелетов Россия и КНДР возобновляют железнодорожное сообщение, приостановленное в 2020 г. в связи с пандемией коронавируса. О запуске пассажирских маршрутов в декабре 2024 г. объявила РЖД.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил после визита в КНДР, что курорт Вонсан может вскоре стать популярным среди российских туристов. Вскоре стало известно, что там уже побывали 13 россиян. В разговоре с РБК отдыхающие поделились впечатлениями от пляжа, питания и обслуживания в отеле. В Пхеньян группа вернулась на поезде, после чего благополучно вылетела во Владивосток, который стал финишной точкой тура.