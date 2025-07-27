В Минприроды допустили запуск рейсов на курорт КНДР Вонсан

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил после визита в КНДР, что курорт Вонсан может вскоре стать популярным среди российских туристов. Вскоре стало известно, что там уже побывали 13 россиян. В разговоре с РБК отдыхающие поделились впечатлениями от пляжа, питания и обслуживания в отеле. В Пхеньян группа вернулась на поезде, после чего благополучно вылетела во Владивосток, который стал финишной точкой тура.