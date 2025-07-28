Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Японии
На острове Хоккайдо в Японии произошло землетрясение. Про предварительной оценке, его магнитуда составляет 5,3, сообщает Kyodo News со ссылкой на Японское метеорологическое агентство.
Землетрясение произошло в 12:10 (06:10 мск) 28 июля. Его глубина составила 50 км, а шкала сейсмической интенсивности: четыре из семи возможных.
Ранним утром 22 июля землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Авачинском заливе на Камчатке. Оно было зафиксировано в 170 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 51,2 км.