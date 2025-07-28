С места авиакатастрофы Ан-24 в Амурской области вывезут все обломки
Все обломки самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара», который потерпел крушение в Амурской области, вывозятся для исследования, включая самые мелкие детали. Об этом сообщается в Telegram-канале Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.
Спасатели продолжают работать на месте крушения лайнера в Тындинском муниципальном округе. Площадка вокруг места падения воздушного судна уже расчищена, просеян грунт для извлечения мелких фрагментов. То, что можно унести руками, переносят и грузят вручную. Крупные обломки Ан-24 доставляют к месту стоянки большегрузного транспорта бульдозером.
Утром 24 июля Ан-24 разбился в Амурской области при повторном заходе на посадку в аэропорт Тынды. Он следовал по маршруту Хабаровск – Благовещенск – Тында. Самолет не подавал сигналов о проблеме, но не вышел на связь в контрольной точке. На борту находились 43 пассажира и шесть членов экипажа. Все они погибли. В Амурской области и Хабаровском крае объявляли трехдневный траур.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности полетов, приведшему к гибели пассажиров и экипажа (ч. 3 ст. 263 УК РФ). Рассматривается две основные версии крушения: техническая неисправность или человеческий фактор.
Представитель Межгосударственного авиационного комитета (МАК) рассказал «Ведомостям», что до момента падения Ан-24 не было зафиксировано отказов авиационных систем. Расследование крушения осложнилось частичной утратой данных. Параметрическая информация с магнитной ленты бортового самописца была уничтожена пожаром.