С места авиакатастрофы Ан-24 в Амурской области вывезут все обломки

Утром 24 июля Ан-24 разбился в Амурской области при повторном заходе на посадку в аэропорт Тынды. Он следовал по маршруту Хабаровск – Благовещенск – Тында. Самолет не подавал сигналов о проблеме, но не вышел на связь в контрольной точке. На борту находились 43 пассажира и шесть членов экипажа. Все они погибли. В Амурской области и Хабаровском крае объявляли трехдневный траур.