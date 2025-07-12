В жилом доме в Астрахани обрушился подъезд
В жилом пятиэтажном доме в Астрахани произошло обрушение части подъезда. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.
Сотрудники службы разбирают обрушенные конструкции вручную. Они проводят эвакуацию жильцов и поиск возможных пострадавших. Как уточнило ведомство, обрушилась часть квартир с первого по пятый этажи. Возгорания не было.
25 июля в многоэтажном жилом доме в Саратове произошел взрыв, в здании обрушился угловой подъезд. В результате произошедшего погибли семь человек, включая одного ребенка. 27 июля на месте происшествия закончились поисково-спасательные работы.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин называл предварительной причиной взрыва утечку газа. 26 июля в регионе объявляли днем траура по жертвам трагедии. Власти выплатят семьям погибших при взрыве материальную помощь в размере 1 млн руб.
Следственное управление СК России по области возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).