Песков: данные о якобы атаке хакеров на «Аэрофлот» нуждаются в уточнении
Кремль знаком с сообщениями о том, что сбой в работе информационных систем авиакомпании «Аэрофлот» может быть связан с хакерской атакой. Эти публикации нуждаются в уточнении. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, по вопросу хакерской атаки нужно обращаться в правительство, Минтранс и к самому авиаперевозчику.
«Информация, которую мы читаем в общем доступе, она достаточно тревожная. Но хакерская угроза – это угроза, которая сохраняется для всех крупных компаний, оказывающих услуги населению», – отметил представитель Кремля.
Он добавил, что Кремль будет ждать разъяснений по поводу произошедшего.
28 июля в работе систем «Аэрофлота» зафиксирован сбой. Авиаперевозчик предупредил о вынужденной корректировке расписания полетов и не исключил перебои в работе сервисов. В настоящий момент отменены 49 пар рейсов из Москвы и в столицу. Пассажиры могут вернуть деньги или переоформить билеты на полеты в ближайшие 10 дней.
Ответственность за кибератаку на авиакомпанию взяла хакерская группировка Silent Crow. Утверждается, что атака продолжалась около года и привела к уничтожению внутренней IT-инфраструктуры перевозчика. Уничтожено около 7000 физических и виртуальных серверов и похищено 22 ТБ информации. Предварительно, ущерб от атаки может составлять десятки миллионов долларов. «Аэрофлот» эти сообщения еще не комментировал.