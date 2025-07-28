Песков: данные о якобы атаке хакеров на «Аэрофлот» нуждаются в уточнении

Ответственность за кибератаку на авиакомпанию взяла хакерская группировка Silent Crow. Утверждается, что атака продолжалась около года и привела к уничтожению внутренней IT-инфраструктуры перевозчика. Уничтожено около 7000 физических и виртуальных серверов и похищено 22 ТБ информации. Предварительно, ущерб от атаки может составлять десятки миллионов долларов. «Аэрофлот» эти сообщения еще не комментировал.