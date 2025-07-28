Аэропорт «Жуковский» сообщил об ограничениях в работе своего сайта
Аэропорт «Жуковский» объявил о временных ограничениях доступа к своему официальному сайту из-за технических неполадок, возникших у интернет-провайдера. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале авиагавани.
Представители аэропорта заверили, что внутренние информационные системы функционируют в штатном режиме, и все рейсы принимаются и отправляются согласно расписанию.
«Наши специалисты уже работают над устранением проблемы», – пояснили в «Жуковском».
Для получения актуальной информации о статусе рейсов и услугах аэропорта пассажирам рекомендуется обращаться в справочную службу аэропорта или на горячие линии авиакомпаний-партнеров.
Утром 28 июля произошел сбой в работе информационных систем авиакомпании «Аэрофлот». Перевозчик предупредил о корректировках в расписании рейсов, включая их переносы и отмены. Также были зафиксированы перебои в работе сервисов компании. Позднее генпрокуратура России подтвердила факт хакерской атаки на информационные системы «Аэрофлота».