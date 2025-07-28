Аэропорт «Жуковский» сообщил об ограничениях в работе своего сайта

Утром 28 июля произошел сбой в работе информационных систем авиакомпании «Аэрофлот». Перевозчик предупредил о корректировках в расписании рейсов, включая их переносы и отмены. Также были зафиксированы перебои в работе сервисов компании. Позднее генпрокуратура России подтвердила факт хакерской атаки на информационные системы «Аэрофлота».