Три человека пострадали при обрушении подъезда в Астрахани

28 июля стало известно об обрушении части подъезда в пятиэтажном доме Астрахани. Год назад он был признан аварийным, поэтому одной из причин обрушения назывался размытый фундамент. Еще одним вариантом стал взрыв газа. В МЧС также уточнили, что обрушилась часть квартир с первого по пятый этажи. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщал о 15 эвакуированных жителях.