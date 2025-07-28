Три человека пострадали при обрушении подъезда в Астрахани
При обрушении подъезда жилого дома в Астрахани пострадали три человека, сообщили в Telegram-канале МЧС России.
На месте происшествия начал работу оперативный штаб, отметили в ведомстве.
В МЧС также подчеркнули, что количество эвакуированных из дома жильцов достигло 16 человек. Они могут находиться в пункте временного размещения (ПВР), а также пообщаться с психологами. К работе привлечены 96 специалистов и 28 единиц техники.
28 июля стало известно об обрушении части подъезда в пятиэтажном доме Астрахани. Год назад он был признан аварийным, поэтому одной из причин обрушения назывался размытый фундамент. Еще одним вариантом стал взрыв газа. В МЧС также уточнили, что обрушилась часть квартир с первого по пятый этажи. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщал о 15 эвакуированных жителях.