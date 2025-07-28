«Аэрофлот» рассказал, что делать пассажирам отмененных рейсов

Клиентам напомнили о возможности получить возврат средств в канале приобретения билетов или переоформления билета на свободные места на аналогичный рейс в последующие 10 дней после возобновления работы сервисов. В случае если пассажир следует по маршруту с пересадкой и второй рейс отменился, ему предложат место на следующем рейсе со свободными местами. То же произойдет, если он относится к группе пассажиров – участники спецоперации, несопровождаемые дети, пассажиры с ограниченными возможностями по здоровью, требующие специального обслуживания.