«Аэрофлот» рассказал, что делать пассажирам отмененных рейсов
Авиакомпания «Аэрофлот» выпустила рекомендации для пассажиров, чьи рейсы отменены из-за сбоя в работе информационных систем авиаперевозчика. Они опубликованы в Telegram-канале пресс-службы авиакомпании.
Клиентам напомнили о возможности получить возврат средств в канале приобретения билетов или переоформления билета на свободные места на аналогичный рейс в последующие 10 дней после возобновления работы сервисов. В случае если пассажир следует по маршруту с пересадкой и второй рейс отменился, ему предложат место на следующем рейсе со свободными местами. То же произойдет, если он относится к группе пассажиров – участники спецоперации, несопровождаемые дети, пассажиры с ограниченными возможностями по здоровью, требующие специального обслуживания.
В «Аэрофлоте» уточнили, что авиакомпания продолжает свою операционную деятельность в условиях вынужденных ограничений из-за сбоя. Рейсы за 28 июля выполняются, но не в полном объеме суточного плана полетов. В случае более оперативного восстановления ИТ-систем перевозчик ускорит процессы переоформления и стабилизации выполнения полетной программы.
28 июля в работе систем «Аэрофлота» произошел сбой. Авиаперевозчик предупредил о вынужденной корректировке расписания полетов и не исключил сбоев в работе сервисов. Сейчас отменены 49 пар рейсов из Москвы и в столицу. Минтранс и Росавиация совместно с авиакомпанией приняли решение о пересадке части пассажиров на рейсы «России» и «Победы».
Генпрокуратура России организовала проверку в аэропорту «Шереметьево» после массовой задержки и отмены рейсов. По данным ведомства, сбой случился из-за хакерской атаки на информационные системы «Аэрофлота». Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации). Ранее об атаке на авиакомпанию заявили две хакерские группировки.