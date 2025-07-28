Завершено расследование уголовного дела директора завода Черноморского флота

По данным следствия, в феврале 2023 г. государство заключило многомиллионный контракт с индивидуальным предпринимателем на поставку оборудования. Контроль за его исполнением был предоставлен Флори. При исполнении заказа судостроительным заводом сотрудники вносили ложные сведения в документы о стоимости и присвоили более 4 млн руб. бюджетных средств.