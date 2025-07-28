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Завершено расследование уголовного дела директора завода Черноморского флота

Ведомости

Следователи завершили расследование уголовного дела против директора судоремонтного завода Черноморского флота Павла Флори, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Об этом сообщается в Telegram-канале Главного военного следственного управления СК РФ.

Флори обвиняется в превышении должностных полномочий при выполнении государственного оборонного заказа (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Во время предварительного следствия он признал вину и добровольно возместил ущерб. Уголовное дело направлено в Нахимовский районный суд Севастополя.

28 мая Флори предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере при выполнении оборонного заказа. Он обвинялся по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Максимальная мера наказания по этой статье составляет 10 лет лишения свободы. Директор судоремонтного завода был отправлен под домашний арест.

По данным следствия, в феврале 2023 г. государство заключило многомиллионный контракт с индивидуальным предпринимателем на поставку оборудования. Контроль за его исполнением был предоставлен Флори. При исполнении заказа судостроительным заводом сотрудники вносили ложные сведения в документы о стоимости и присвоили более 4 млн руб. бюджетных средств.

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