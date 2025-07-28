Основателя Telegram Дурова допрашивают повторно в суде Парижа

16 июня Дуров обвинил французские СМИ в предвзятом освещении ситуации вокруг Telegram. Он отметил, что за семь недель после его ареста газета Le Monde опубликовала 40 негативных статей о мессенджере. По словам Дурова, издание не запросило комментарии у команды Telegram и проигнорировало все направленные фактические уточнения. Особое возмущение Дурова вызвало то, что французские СМИ не освещали его интервью с американским журналистом Такером Карлсоном, где он рассказал о своем заключении во Франции.