Основателя Telegram Дурова допрашивают повторно в суде Парижа
В суде Парижа повторно допрашивают основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Об этом сообщает AFP.
«40-летний российский предприниматель в черном костюме и кепке прибыл около 10:00 в суд Парижа», – пишет издание.
По данным источников, Дуров прибыл в здание для очередного допроса по существу. Это уже третий допрос с момента его задержания во Франции. Основателя Telegram сопровождали четверо адвокатов.
16 июня Дуров обвинил французские СМИ в предвзятом освещении ситуации вокруг Telegram. Он отметил, что за семь недель после его ареста газета Le Monde опубликовала 40 негативных статей о мессенджере. По словам Дурова, издание не запросило комментарии у команды Telegram и проигнорировало все направленные фактические уточнения. Особое возмущение Дурова вызвало то, что французские СМИ не освещали его интервью с американским журналистом Такером Карлсоном, где он рассказал о своем заключении во Франции.
Сообщалось, что местные правоохранительные органы задержали Павла Дурова в Париже в конце августа 2024 г. Претензии французских властей были связаны с политикой модерации платформы Telegram. Бизнесмен стал подозреваемым в причастности к распространению порнографии, мошенничеству и другим преступлениям. После задержания Дурова отпустили под судебный надзор.