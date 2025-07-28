Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

ФТС России возбудила более 1000 уголовных дел за полгода

Ведомости

Федеральная таможенная служба (ФТС) России возбудила более 1000 уголовных дел в первом полугодии 2025 г., сообщила пресс-служба ведомства. Свыше половины из них (575 случаев) касаются незаконных перевозок стратегически важных товаров и ресурсов, сильнодействующих веществ (ст. 226.1 УК РФ).

188 уголовных дел надзорная служба возбудила в отношении лиц, уклонявшихся от уплаты таможенных пошлин (ст. 194 УК РФ), еще в меньшем количестве речь идет о валютных операциях по переводу денежных средств на счета нерезидентов с подделанными документами (ст. 193.1 УК РФ). Их было 162 за полгода.

По данным ФТС, преступники чаще всего занимались незаконным оборотом лесов и лесоматериалов, наркотиков, психотропных веществ, транспорта, валюты и потребительских товаров. Более 87 000 дел были возбуждены по административным правонарушениям. Служба взыскала 1,35 млрд руб. штрафов и передала в уполномоченные органы имущество на сумму свыше 3,5 млрд руб.

23 июля стало известно, что ФТС выявила 6314 случаев незаконного перемещения валюты физическими лицами за первые шесть месяцев 2025 г. Общая сумма составила 1,2 млрд руб. Больше всего контрабандисты совершали нелегальные операции с долларами и евро. Наиболее частыми направлениями для вывоза денег стали Турция, ОАЭ, Азербайджан, Китай и Узбекистан.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных