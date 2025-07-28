ФТС России возбудила более 1000 уголовных дел за полгода

188 уголовных дел надзорная служба возбудила в отношении лиц, уклонявшихся от уплаты таможенных пошлин (ст. 194 УК РФ), еще в меньшем количестве речь идет о валютных операциях по переводу денежных средств на счета нерезидентов с подделанными документами (ст. 193.1 УК РФ). Их было 162 за полгода.