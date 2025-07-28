ФТС России возбудила более 1000 уголовных дел за полгода
Федеральная таможенная служба (ФТС) России возбудила более 1000 уголовных дел в первом полугодии 2025 г., сообщила пресс-служба ведомства. Свыше половины из них (575 случаев) касаются незаконных перевозок стратегически важных товаров и ресурсов, сильнодействующих веществ (ст. 226.1 УК РФ).
188 уголовных дел надзорная служба возбудила в отношении лиц, уклонявшихся от уплаты таможенных пошлин (ст. 194 УК РФ), еще в меньшем количестве речь идет о валютных операциях по переводу денежных средств на счета нерезидентов с подделанными документами (ст. 193.1 УК РФ). Их было 162 за полгода.
По данным ФТС, преступники чаще всего занимались незаконным оборотом лесов и лесоматериалов, наркотиков, психотропных веществ, транспорта, валюты и потребительских товаров. Более 87 000 дел были возбуждены по административным правонарушениям. Служба взыскала 1,35 млрд руб. штрафов и передала в уполномоченные органы имущество на сумму свыше 3,5 млрд руб.
23 июля стало известно, что ФТС выявила 6314 случаев незаконного перемещения валюты физическими лицами за первые шесть месяцев 2025 г. Общая сумма составила 1,2 млрд руб. Больше всего контрабандисты совершали нелегальные операции с долларами и евро. Наиболее частыми направлениями для вывоза денег стали Турция, ОАЭ, Азербайджан, Китай и Узбекистан.