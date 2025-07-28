Роскомнадзор не подтвердил утечку личных данных пассажиров «Аэрофлота»

Позднее о кибератаке на «Аэрофлот» заявили две хакерские группировки. Они утверждали, что атака привела к уничтожению внутренней IT-инфраструктуры перевозчика. Генеральная прокуратура организовала проверку в аэропорту «Шереметьево» после задержки и отмены рейсов. В ведомстве подтвердили, что сбой произошел из-за хакерской атаки на системы авиакомпании. Возбуждено дело по ч. 4 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации).