«Аэрофлот» отменил еще 12 рейсов на 28 и 29 июля
Авиакомпания «Аэрофлот» отменила еще 12 рейсов, запланированных на 28 и 29 июля. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале перевозчика.
28 июля отменены следующие рейсы:
SU1832/1833 Москва – Минск – Москва
SU1604/1605 Москва – Самара – Москва
SU1844/1845 Москва – Минск – Москва
SU1260/1261 Москва – Уфа – Москва
SU1198/1199 Москва – Казань – Москва
На 29 июля отменены:
SU1424/1425 Москва – Уфа – Москва
SU1942/1943 Москва – Алма-Ата – Москва
SU1834/1835 Москва – Минск – Москва
SU1092/1093 Москва – Челябинск – Москва
SU1306/1307 Москва – Новосибирск – Москва
SU1966/1967 Москва – Ереван – Москва
SU1436/1437 Москва – Екатеринбург – Москва
Компания уточняет, что регистрация на остальные рейсы в аэропортах проходит в штатном режиме. Онлайн-регистрация также доступна за 24 часа до вылета.
Контакт-центр «Аэрофлота» работает в усиленном режиме. Пассажиры отмененных рейсов получают предварительное уведомление и консультации по дальнейшим действиям. Однако из-за высокой нагрузки на линии возможно увеличение времени ожидания.
Причиной отмен стала масштабная кибератака на ИТ-системы «Аэрофлота», произошедшая утром 28 июля. Генпрокуратура РФ подтвердила факт хакерского вмешательства, проведя проверку в аэропорту «Шереметьево». По данным ведомства, это один из крупнейших киберинцидентов в истории отечественной гражданской авиации – в первый день после атаки были отменены 54 парных рейса.
Официально авиакомпания не стала комментировать сообщения о хакерской атаке, заявив лишь, что продолжает выполнять рейсы в условиях ограничений, вызванных сбоем ИТ-инфраструктуры.