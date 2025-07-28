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«Аэрофлот» отменил еще 12 рейсов на 28 и 29 июля

Ведомости

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила еще 12 рейсов, запланированных на 28 и 29 июля. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале перевозчика.

28 июля отменены следующие рейсы:

  • SU1832/1833 Москва – Минск – Москва

  • SU1604/1605 Москва – Самара – Москва

  • SU1844/1845 Москва – Минск – Москва

  • SU1260/1261 Москва – Уфа – Москва

  • SU1198/1199 Москва – Казань – Москва

На 29 июля отменены:

  • SU1424/1425 Москва – Уфа – Москва

  • SU1942/1943 Москва – Алма-Ата – Москва

  • SU1834/1835 Москва – Минск – Москва

  • SU1092/1093 Москва – Челябинск – Москва

  • SU1306/1307 Москва – Новосибирск – Москва

  • SU1966/1967 Москва – Ереван – Москва

  • SU1436/1437 Москва – Екатеринбург – Москва

Кибератака на «Аэрофлот»: как долго придется устранять последствия

Бизнес / Транспорт

Компания уточняет, что регистрация на остальные рейсы в аэропортах проходит в штатном режиме. Онлайн-регистрация также доступна за 24 часа до вылета.

Контакт-центр «Аэрофлота» работает в усиленном режиме. Пассажиры отмененных рейсов получают предварительное уведомление и консультации по дальнейшим действиям. Однако из-за высокой нагрузки на линии возможно увеличение времени ожидания.

Причиной отмен стала масштабная кибератака на ИТ-системы «Аэрофлота», произошедшая утром 28 июля. Генпрокуратура РФ подтвердила факт хакерского вмешательства, проведя проверку в аэропорту «Шереметьево». По данным ведомства, это один из крупнейших киберинцидентов в истории отечественной гражданской авиации – в первый день после атаки были отменены 54 парных рейса.

Официально авиакомпания не стала комментировать сообщения о хакерской атаке, заявив лишь, что продолжает выполнять рейсы в условиях ограничений, вызванных сбоем ИТ-инфраструктуры.

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