«Аэрофлот» отменил еще 12 рейсов на 28 и 29 июля

Причиной отмен стала масштабная кибератака на ИТ-системы «Аэрофлота», произошедшая утром 28 июля. Генпрокуратура РФ подтвердила факт хакерского вмешательства, проведя проверку в аэропорту «Шереметьево». По данным ведомства, это один из крупнейших киберинцидентов в истории отечественной гражданской авиации – в первый день после атаки были отменены 54 парных рейса.