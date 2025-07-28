Мишустин обновил состав правительственной комиссии по охране озера Байкал

8 июля для рассмотрения во втором чтении в Госдуме правительственной комиссией по законопроектной деятельности был одобрен законопроект, вносящий поправки в две статьи законов «Об охране озера Байкал» и «Об экологической экспертизе». Поправки позволят проводить лесовосстановление на тех участках, где деревья пострадали от болезней, вредителей и лесных пожаров. Также изменения в законодательстве позволят реконструировать дамбы, очистные сооружения, объекты электро-, тепло- и водоснабжения в 159 населенных пунктах, расположенных в зоне. Площадь этих населенных пунктов составляет 49 000 га, это 0,8% ЦЭЗ БПТ.