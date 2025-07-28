Мишустин обновил состав правительственной комиссии по охране озера Байкал
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о внесении изменений в состав правительственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
В комиссию вошли новые участники, в том числе ответственный секретарь комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Александр Алимов, статс-секретарь и заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Антон Басанский, вице-президент РАН Сергей Калмыков и первый заместитель министра экономического развития Максим Колесников.
Кроме того, в распоряжении уточняется новая должность Игоря Бычкова, который теперь указан как заместитель председателя Сибирского отделения РАН и заместитель председателя Научного совета СО РАН по проблемам Байкала.
Из состава комиссии выведены Павел Волков, Татьяна Довгаленко и Илья Торосов. Обновление состава, по замыслу правительства, направлено на усиление экспертного и межведомственного взаимодействия в вопросах защиты уникальной экосистемы Байкала.
8 июля для рассмотрения во втором чтении в Госдуме правительственной комиссией по законопроектной деятельности был одобрен законопроект, вносящий поправки в две статьи законов «Об охране озера Байкал» и «Об экологической экспертизе». Поправки позволят проводить лесовосстановление на тех участках, где деревья пострадали от болезней, вредителей и лесных пожаров. Также изменения в законодательстве позволят реконструировать дамбы, очистные сооружения, объекты электро-, тепло- и водоснабжения в 159 населенных пунктах, расположенных в зоне. Площадь этих населенных пунктов составляет 49 000 га, это 0,8% ЦЭЗ БПТ.