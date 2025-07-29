ВККС России объявила вакантной должность председателя Верховного суда

22 июля председатель Верховного суда Ирина Подносова умерла в возрасте 71 года после тяжелой болезни. 24 июля в траурном зале Центральной клинической больницы в Москве состоялась церемония прощания с Подносовой. Гражданскую панихиду посетили президент РФ Владимир Путин, а также председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель СК Александр Бастрыкин, министр внутренних дел Владимир Колокольцев и др. 25 июля Подносову похоронили в городе Луга в Ленинградской области.