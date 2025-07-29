ВККС России объявила вакантной должность председателя Верховного суда
Должность председателя Верховного суда (ВС) РФ объявлена вакантной. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) России.
Объявление о вакантной должности сделано в соответствии с законом от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации».
22 июля председатель Верховного суда Ирина Подносова умерла в возрасте 71 года после тяжелой болезни. 24 июля в траурном зале Центральной клинической больницы в Москве состоялась церемония прощания с Подносовой. Гражданскую панихиду посетили президент РФ Владимир Путин, а также председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель СК Александр Бастрыкин, министр внутренних дел Владимир Колокольцев и др. 25 июля Подносову похоронили в городе Луга в Ленинградской области.
Временно исполняющим обязанности главы ВС назначен Юрий Иваненко. Как сообщала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, президент Путин должен внести кандидатуру нового председателя Верховного суда до 23 января 2026 г.