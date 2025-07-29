Власти Крыма предложили ввести запрет на использование произведений иноагентов

27 июля председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал действующее российское законодательство об иностранных агентах самым либеральным, сравнив его с законами США или Израиля. Он подчеркнул, что в РФ делают все, чтобы люди поняли необходимость думать о своей стране и «ни в коем случае не принимать деньги от других государств».