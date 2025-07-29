Власти Крыма предложили ввести запрет на использование произведений иноагентов
Парламент Крыма разрабатывает обращение в Госдуму, в котором предлагает запретить публичное использование или исполнение произведений иноагентов, а также граждан недружественных государств. Об этом сообщил в Telegram-канале глава парламента республики Владимир Константинов. Закончить работу над документом планируется к сентябрю, когда пройдет конференция южно-российской парламентской ассоциации.
«Сегодня в условиях ведения против России информационной войны отдельные деятели культуры используют свое творчество как инструмент влияния, распространения антироссийской повестки <...> и подрывают традиционные духовно-нравственные ценности», – подчеркнул Константинов.
По словам главы парламента, незаконным может стать использование или исполнение подобных произведений в рамках телевидения, радио, интернета, а также театральных и концертных площадок.
27 июля председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал действующее российское законодательство об иностранных агентах самым либеральным, сравнив его с законами США или Израиля. Он подчеркнул, что в РФ делают все, чтобы люди поняли необходимость думать о своей стране и «ни в коем случае не принимать деньги от других государств».