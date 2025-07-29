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ГП направила в суд дело о хищении 519 млн рублей из Пенсионного фонда

Ведомости

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении в Ингушетии 519 млн руб. из Пенсионного фонда РФ и направила дело в Пятый кассационный суд общей юрисдикции. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Генпрокуратура предъявила обвинение в создании преступного сообщества и мошенничестве возглавлявшим в разное время управление Федеральной почтовой связи Ингушетии Магомед-Баширу Калиматову и Камбулату Сукиеву, а также 27 соучастникам. Фигуранты обвиняются по ч. 1, 3 ст. 210 (создание преступного сообщества и руководство им) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По данным следствия, не позднее 2020 г. Калиматов, Сукиев, руководитель республиканского отделения Пенсионного фонда Ислам Сейнароев и другие иные лица создали в Москве и Ингушетии преступное сообщество для хищения бюджетных денег. Сейнароев и Сукиев возглавили «пенсионное» и «почтовое» подразделения. В состав группы вошли работники Пенсионного фонда Малика Баркинхоева, Залифа Чемурзиева, Мадина Цечоева, Пятимат Тангиева, Адам Могушков, Руслан Мурзабеков и Магомед Арапиев. Они с 1 марта по 31 октября 2020 г. с помощью своего служебного положения организовали изготовление подложных документов и внесли недостоверные сведения о перерасчете пенсий 682 пенсионерам.

Общая сумма незаконно начисленных средств составила 519 млн руб. Деньги были зачислены на банковский счет местного отделения Пенсионного фонда. Участники группы, руководители Сунженского, Малгобекского и Назрановского почтамтов Хасан Батыжев, Марьям Кузьгова и Бекхан Бадиев организовали поступление средств в главные распорядительные кассы, откуда направили их в отделения почтовой связи. Затем начальники этих отделений Иса Шадыжев, Хава Мамилова, Ашат Богатырева и еще 15 соучастников за счет подложных документов создавали видимость получения денег пенсионерами.

Расследование в отношении скрывшихся от следствия Сейнароева, Батыжева и еще трех человек продолжается.

Расследование хищений из Социального фонда продолжается с февраля 2023 г. По делу проходят около 40 фигурантов, в основном бывшие сотрудники ингушских отделений фонда и «Почты России». Организатором преступного сообщества следствие считает Калиматова. Сейнароев был второй по значимости фигурой в схеме и связывал организаторов с исполнителями. Он был объявлен в международный розыск. В мае 2025 г. Сейнароева задержали в Анталье.

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