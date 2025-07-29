ГП направила в суд дело о хищении 519 млн рублей из Пенсионного фонда

По данным следствия, не позднее 2020 г. Калиматов, Сукиев, руководитель республиканского отделения Пенсионного фонда Ислам Сейнароев и другие иные лица создали в Москве и Ингушетии преступное сообщество для хищения бюджетных денег. Сейнароев и Сукиев возглавили «пенсионное» и «почтовое» подразделения. В состав группы вошли работники Пенсионного фонда Малика Баркинхоева, Залифа Чемурзиева, Мадина Цечоева, Пятимат Тангиева, Адам Могушков, Руслан Мурзабеков и Магомед Арапиев. Они с 1 марта по 31 октября 2020 г. с помощью своего служебного положения организовали изготовление подложных документов и внесли недостоверные сведения о перерасчете пенсий 682 пенсионерам.